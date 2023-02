Ecatombe tra Turchia e Siria, quasi 9 mila morti e 37 mila feriti: l'italiano non si trova

Sfiora i 9mila morti l'ultimo bilancio delle vittime del catastrofico terremoto in Siria e Turchia ma il numero è destinato ad aumentare inesorabilmente. In Turchia è stato confermato che 6.234 persone sono morte, mentre 2.470 persone sono morte in Siria, per un totale di 8.704 vittime.

I funzionari dell'Organizzazione mondiale della sanità stimano che le vittime potrebbero essere fino a 20.000. I feriti sono 37.011.

C'è un italiano che ancora manca all'appello: si chiama Angelo Zen, 60 anni, del Veneto. "Continuiamo a cercare il nostro connazionale che ancora non riusciamo a contattare, la nostra unità di crisi è al lavoro, siamo in contatto con la protezione civile turca. Angelo Zen avrebbe dovuto incontrare un socio turco la mattina dopo il terremoto, ma la notte c'è stato il sisma, quindi non si sono visti. Non ci sono collegamenti telefonici, purtroppo è tutto molto complicato dalla vastità dell'area colpita, non è facile raggiungere le persone, si sta vivendo un momento drammatico. Stiamo lavorando anche con il Ministero della Difesa per inviare nelle zone terremotate materiale utile. C'è grande solidarietà degli italiani. Per quanto riguarda la Siria, il materiale per gli aiuti sarà mandato attraverso Beirut, ma siamo al lavoro per farlo anche se è più difficile". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ad Agorà su Rai3.