Impiegato di banca sotto minacce nell'Agrigentino: indaga la polizia

Un impiegato di banca di Canicattì, di 56 anni, da alcuni giorni è al centro di una serie di minacce. L'ultima ieri, quando ignoti gli hanno tagliato con una lama, le ruote del lato sinistro della sua auto di grossa cilindrata. E non solo. Ha anche ricevuto sul proprio numero Whatsapp, degli eloquenti messaggi intimidatori. Nei giorni scorsi si è rivolto ai poliziotti del commissariato cittadino denunciando quanto ha dovuto subire.

L'auto era parcheggiata in una zona protetta da un cancello. E l'autore del danneggiamento ha dovuto scavalcarlo in piena notte per potere arrivare all'auto. Il canicattinese è stato minacciato di morte, con chiari riferimenti mafiosi.