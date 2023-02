Pantelleria, la droga viaggia con il corriere: arrestato un negoziante 31enne

I Carabinieri di Pantelleria hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 31enne, titolare di un'attività commerciale. Insospettiti da alcuni strani movimenti i militari hanno deciso di eseguire una perquisizione. Durante l'attività è stato rinvenuto uno pacco, appena consegnato da un corriere, che riportava come destinatario il nome del 31enne. Ad una prima richiesta da parte dei militari sul contenuto del pacco l'uomo avrebbe dichiarato che lo stesso fosse diretto ad un cugino che, da accertamenti, è poi risultato inesistente. Aperto lo scatolo i carabinieri hanno constatato che all'interno era contenuta marijuana per un peso di 100 grammi. Estesa la perquisizione anche presso il domicilio del ragazzo lo stesso sarebbe stato trovato in possesso di 3 confezioni termosaldate contenenti marijuana del peso rispettivamente di 50, 2 e 4 grammi, un involucro contenente hashish del peso di 4 grammi circa e un bilancino di precisione. A seguito dell'udienza di convalida l'uomo è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, come disposto dal GIP del Tribunale di Marsala.

