Ancora allerta rossa in Sicilia, forti venti di burrasca e pioggia: strade chiuse a Siracusa

Prosegue il maltempo sulla Sicilia, in particolar modo sulla zona orientale e sudorientale dell’isola interessata anche per la giornata di domani da precipitazioni sparse e venti fortissimi. Anche per domani, infatti, venerdì 10 febbraio, persistono venti da forti a burrasca dai quadranti orientali della Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte sulla zona sudorientale. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso il 23040 di condizioni meteorologiche avverse che fa seguito a quello emesso nei giorni scorsi. L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi, giovedì 9 febbraio, il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti orientali su Calabria e Sicilia, con possibili raffiche di burrasca forte su Calabria meridionale e Sicilia sud-orientale, fino a tempesta su quest’ultima.

Previste forti mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 10 febbraio, allerta rossa sul settore meridionale della Sicilia. Valutata inoltre allerta arancione nell’area centrale della Sicilia e allerta gialla sul settore meridionale della Calabria e sul restante territorio della Sicilia.

Allerta rossa nel Siracusano e Ragusano. Allerta arancione nel Catanese, Ennese e Nisseno. Allerta gialla nel Palermitano, Messinese, Agrigentino e Trapanese. Possibili disagi ovunque. Un po’ come è già capitato nella giornata di giovedì.

A Modica rimane costantemente aperto il presidio per le emergenze della Protezione Civile che sarà attivo fino a cessato allarme. Chiunque avesse bisogno di aiuto può chiamare a qualsiasi ora il numero 3313045200. Ogni squadra della Protezione Civileè allertata e pronta ad uscire all’emergenza. Resta confermato l'invito alla cittadinanza di adottare le buone pratiche della prudenza che per questi casi sono di limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari, di non sostare in garage, scantinati o zone sottomesse al livello della strada” e nelle zone costiere durante la segnalata fase critica temporalesca, e di modulare le ordinarie attività di ciascuno, sulle possibili evoluzioni delle condizioni meteo. Presìdi di Protezione civile aperti in tutti i comuni interessati allo stato di allerta.

A Siracusa gli effetti della pioggia, che cade dal primo pomeriggio di ieri con il perdurare dell’allerta rossa, ha spinto il comandante della Polizia municipale, Delfina Voria, a ordinare la chiusura di alcune arterie periferiche di Siracusa.

​Per allagamenti sono interdette al traffico la strada Pantanelli, sia lato Maremonti che via Elorina, la Provinciale 4 Laganelli e le traverse Cozzo Pantano e Landolina in direzione Mottava.

​Per l’ingrossarsi del fiume Anapo, chiusa la traversa Capocorso e la zona di Belfronte.

​Interdetto il passaggio anche in traversa Capo Ognina per il cedimento di una parte della costa, mentre peggiora la situazione degli allagamenti in zona Fanusa.

​A parziale correzione del comunicato precedente, la strada in cui sono stati rimossi dei massi è quella che porta al Castello Eurialo e non al Castello Maniace.