Scicli, crolla per il maltempo la ciminiera della Fornace Penna al Pisciotto

La furia del vento e la pioggia sferzante hanno causato il crollo di quel che restava della Fornace Penna di contrada Pisciotto, sugli scogli che degradano verso la spiaggia di Sampieri, nel litorale di Scicli. La lunga ciminiera aveva già pagato da tempo il prezzo del tempo e dell'incuria venendo lentamente giù. Il colpo mortale è arrivato oggi, con il maltempo da allerta rossa che ha colpito la Sicilia orientale. Del vecchio "stabilimento bruciato" (perchè distrutto da un incendio doloso) dove si producevano laterizi rimane soltanto un letto di pietre, nulla della ciminiera che caratterizzava il paesaggio di Punta Pisciotto. Negli ultimi anni si era parlato di una imminente azione di recupero dopo che era stato raggiunto un accordo tra il Comune di Scicli e i proprietari per la vendita all'ente locale. Si era parlato anche di un finanziamento regionale. Ma tutte le buone intenzioni sono rimaste tali. Le ultime "apparizioni" dello "stabilimento bruciato" risalgono ad alcuni episodi de "Il Commissario Montalbano". La fornace, nella fiction era un posto poco raccomandabile, teatro di omicidi e di prostituzione. Per ammirare la ciminiera ancora in piedi per metà, adesso, bisognerà andare a rivedere quegli episodi.

(foto: Ragusa News)