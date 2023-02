La pioggia e il vento hanno imperversato in tutto il territorio dell'Ipparino causando allagamenti e smottamenti a Vittoria, Comiso e Acate. A Vittoria, nel quartiere Fanello, la Protezione civile e la Polizia municipale sono intervenute per il crollo di cornicioni e intonaci in un complesso residenziale di contrada Fanello. Non si registrano danni alle persone. La zona è stata transennata.