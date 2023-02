Canicattini, acqua torbida: bollirla prima di consumarla

Il Sindaco di Canicattini Bagni Paolo Amenta, avvisa i cittadini che a seguito del perdurare delle avverse condizioni meteo, la pioggia torrenziale di questi giorni ha causato movimento di terriccio nelle falde e nelle sorgenti intorbidendo così l’acqua raccolta nei serbatori che alimentano l’acquedotto comunale che, si assicura, è regolarmente clorata.

In conseguenza di ciò possono manifestarsi fenomeni di torbidità dell’acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni, per cui in via precauzionale e cautelativa si invitano i cittadini a non farne uso per scopi alimentari se non dopo averla bollita. Il fenomeno è momentaneo e già in via di normalizzazione

A Canicattini Bagni sempre attivi i numeri della Protezione Civile e della Polizia Municipale 0931945551 – 0931945131 - 3343475475, e il numero unico delle emergenze 112, per tutte le segnalazioni o richieste d’intervento.