Meteo, in arrivo l'alta pressione di San Valentino

- Si va verso una fase meteo statica in Italia per l'arrivo dell'alta pressione di San Valentino. Possibile sblocco dopo il 20 febbraio con ritorno a condizioni piu' invernali. Secondo Centro Meteo Italiano, "la situazione si caratterizza dalla presenza di una vasta cellula altopressoria sull'Europa e bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con valori barici al suolo fino a 1036-1037 hPa tra Francia e Regno Unito. In tal modo il flusso principale transita dal medio Atlantico verso latitudini settentrionali europee per poi ripiegare dall'Est Europa verso al Mediterraneo orientale dove permane una residua circolazione fredda". Percio', le condizioni meteo sull'Italia volgono verso la stabilita', seppur con una residua circolazione fredda orientale al sud. La giornata di oggi: Al Nord - Giornata caratterizzata da cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata si rinnovano condizioni di tempo del tutto asciutto; attesi nella notte isolati banchi di nebbia sulla Pianura Padana. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.Al Centro - Al mattino nuvolosita' irregolare sulle coste di Marche e Abruzzo, soleggiato altrove. Al pomeriggio ancora addensamenti diffusi sulle regioni Adriatiche, nessuna variazione altrove. In serata ancora tempo stabile, con assenza prevalente di nuvolosita'. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.Al Sud e sulle Isole - Al mattino cieli poco o irregolarmente coperti sulle regioni peninsulari, sereno sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio attese isolate precipitazioni tra Campania, Basilicata e Calabria, con neve dai 1200-1300 metri. In serata residue piogge sulla Sicilia orientale, migliora sui restanti settori. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.(