Elezioni a Siracusa, prove di dialogo tra Pd e M5s per Paolo Ficara sindaco

Un momento di riflessione nei partiti, nei Movimenti e nelle Civiche, dopo l'esito delle Regionali in Lazio e Lombardia. Siracusa a fine maggio è chiamata a votare per il Consiglio comunale ed il sindaco. Se resta ferma la ricandidatura di Francesco Italia, secondo quanto si apprende, nell'area del progressisti è stato avviato il dialogo tra il Pd ed il M5s. Parlano per vedere di presentare un candidato che possa aggregare e soprattutto riesca anche ad intercettare i voti del Centro destra, forte al momento soltanto sulla carta. Il nome più in pole in queste ultime ore è quello del pentastellato, Paolo Ficara. "Si tratta di un personaggio al di sopra di ogni sospetto - afferma uno dei vertici Dem - vedremo se su questo nome ci possa essere la convergenza da pare di entrambi gli schieramenti". Più confuso e meno decisionista il Centro destra che non riesce a sedersi attorno ad un tavolo per esprimere un candidato a sindaco unitario. Tramontata la candidatura di Titti Bufardeci, perde quota quella di Peppe Assenza, veterano di Forza Italia, ma oggi anche amico personale del deputato Mpa, Peppe Carta. Il sindaco di Melilli alla fine potrebbe rimanere alla finestra considerato che l'autonomista Mario Bonomo ha ufficializzato la sua candidatura a primo cittadino. Una fuga tattica? Un segnale di insofferenza lanciato a Raffaele Lombardo? Lo si vedrà strada facendo. Poi ci sono le Civiche che fanno squadra con l'ex sindaco Giancarlo Garozzo. Potrebbero scegliere Alfredo Foti o in subordine Gianluca Scrofani. Nel frattempo cercano persone da candidare nelle loro liste. Il loro obbiettivo è quello di arrivare tra il 22 e 23 per cento al primo turno. Poi c'è la Lega, anzi Giovanni Cafeo, che alle ultime Regionali ha raccolto nel capoluogo oltre 2500 preferenze. In casa Forza Italia, delegato a trattare con gli alleati, è l'ex sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, per il Gruppo che fa capo al presidente della Regione, Renato Schifani. Il candidato pronto a correre è l'ex assessore forzista, Ferdinando Messina. C'è tanta carne al fuoco, ma per adesso siamo soltanto nel campo delle indiscrezioni.