Modica, dopo il maltempo molte strade al buio: e riprendono i furti

Il maltempo ha lasciato molte ferite nella viabilità cittadina di Modica e gli addetti alle ,manutenzioni stanno cercando di porre rimedio. Altra conseguenza del ciclone abbattutosi sulla Sicilia orientale, i guasti negli impianti di illuminazione pubblica in diverse strade del centro. Tra queste la via Vittorio Veneto e un tratto di viale Medaglie d'Oro. L'oscurità, naturalmente, favorisce i malintenzionati. La notte scorsa, tra l'altro, è stato compiuto un furto in un appartamento di viale Medaglie d'Oro. E' urgente provvedere e ripristinare l'illuminazione pubblica danneggiata dal maltempo.