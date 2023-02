Giornata Internazionale della GuidaTuristica, incontro il 21 febbraio a Taormina

Viaggiatrici di ieri e di oggi, straniere alla scoperta della Sicilia o siciliane eccellenti, donne dal multiforme ingegno declinato in molteplici settori della scienza, dell’arte e della letteratura. Si intitola “Dalla Sicilia del Grand Tour alla Sicilia delle Donne. Tutto un altro viaggio” ed è l’incontro in programma martedì 21 febbraio a Taormina (Palazzo Ciampoli, ore 16) in occasione della Giornata Internazionale della Guida Turistica.

Promosso dal Parco Archeologico Naxos Taormina, in collaborazione con Associazione Guide turistiche di Taormina e provincia di Messina e “La Sicilia delle donne, festival del genio femminile” prevede una serie di interventi sul tema della letteratura di viaggio attraverso una narrazione al femminile e si completerà con una visita – a cura delle guide turistiche di Taormina - della mostra “Teatròs” dell’artista spagnolo Pedro Cano, in corso a Palazzo Ciampoli fino al 19 marzo (visite tutti i giorni, dalle 9 alle 16, ingresso libero).