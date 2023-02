Made in Italy, Fortunato: Polonia e Olanda interessate a pomodoro Igp

"Olanda e Polonia hanno mostrato forte interesse per la nostra filiera". A dirlo Sebastiano Fortunato, presidente del Consorzio di tutela del pomodoro di P interessate aachino igp, di ritorno da Berlino, dove si è da poco conclusa la grande fiera internazionale dell'ortofrutta Fruit Logistica. "I forti rincari del gas - spiega - hanno penalizzato il pomodoro olandese, che necessita di riscaldamento e illuminazione artificiale per maturare. Questo ha fatto si che Olanda e Polonia, per evitare di dover applicare prezzi esorbitanti al consumatore finale, abbiano individuato nel pomodoro di pachino igp una filiera idonea a sostenere la richiesta di prodotto dei propri consumatori nei periodi in cui non è disponibile la produzione interna". I rapporti intrapresi a Berlino rappresentano quindi un importante risultato per i soci del Consorzio di Tutela. "Il nostro cda - dice il direttore del Consorzio Salvatore Chiaramida - ci ha già dato mandato a sviluppare questi nuovi canali proseguendo in quel piano di internazionalizzazione che, insieme a sostenibilità e rispetto dell'ambiente, è tra i principali focus del nostro programma". Conclude Fortunato: "L'avvio di questi importanti canali ci fa ben sperare per il futuro, dopo i mesi bui segnati dal calo dei consumi e dalle recenti calamità naturali che hanno messo in ginocchio la nostra filiera e la Sicilia intera".