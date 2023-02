Caro voli da e per la Sicilia, Terrana (UDC): siamo tornati al punto di partenza

“Siamo tornati nuovamente al punto di partenza – afferma l'onorevole Decio Terrana, coordinatore regionale dell’UDC Italia nell'isola – Avevamo raggiunto una grande vittoria nel 2019, quando abbiamo aperto il dibattito sul Caro Voli con la famosa manifestazione dell’UDC del 29 Novembre all’Aeroporto di Catania, chiedendo a gran voce al Governo di Roma di intervenire sul riconoscimento della continuità territoriale siciliana ed ottenendo subito dopo importanti sconti sulle tratte aeree principali. In quell’occasione abbiamo chiesto anche di fissare le tariffe principali, per le rotte più importanti. Ad esempio, per le rotte Catania/Palermo – Roma o Catania/Palermo – Milano abbiamo chiesto di fissare un prezzo del biglietto sempre uguale, che venga prenotato mesi prima o anche lo stesso giorno, individuato in un importo simbolico di 50€. Dopo le prime vittorie e l’arrivo della Pandemia, non solo non si è dato seguito a quanto richiesto, ma adesso la situazione sembra anche peggiorata. Non è possibile che nel periodo pasquale le tariffe, già da adesso, abbiano superato i 500 euro per singola tratta. Fermo restando l'impegno che sta portando avanti il nostro Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, siamo pronti a riprendere la battaglia, ed invitiamo tutte le forze politiche al sit-in che stiamo organizzando nuovamente all’Aeroporto di Catania nelle prossime settimane. C’è bisogno del supporto di tutti i Siciliani, dobbiamo farci ascoltare”.