Acate, cerimonia del conferimento del mandato al gruppo missionario TuCUm

Alla presenza del vescovo di Ragusa monsignor Giuseppe La Placa, si è svolta nella Chiesa Madre di Acate la cerimonia per il conferimento del mandato al gruppo missionario TuCUm (Tutti Custodi di Umanità) legato alla congregazione delle suore Carmelitane, vicine ai cosiddetti invisibili di Marina di Acate e risolutive per i loro bisogni primari : “Abbiamo dato inizio a un percorso che durerà una settimana, che noi chiamiamo campo –lavoro in cui persone e famiglie che vengono dalla Sicilia, dalla Campania e dal Lazio incontrano i lavoratori delle serre. Un momento di grande fraternità – spiega suor Monica Muccio – che vede riunite gente di diversa età e cultura che dividono la comune passione per il Regno di Dio. Tra di noi c’è rispetto reciproco e una straordinaria volontà di fare del bene”.

Suor Monica Muccio, ragusana di origine, ma residente a Roma è una delle religiose che insieme alle sue consorelle ha scelto di servire questa zona popolata solo d’estate ma vissuta per dodici mesi.