Palermo, morto a 57 anni Vito Planeta, imprenditore vinicolo e uomo di cultura

È morto a 57 anni Vito Planeta, figlio del barone Gigi Planeta, produttore di vini dell’omonima casa vinicola, di cui era socio. A stroncarlo un male incurabile. All’interno dell’azienda, Vito Planeta si occupava in particolare di pubbliche relazioni, promozione e iniziative culturali. Una perdita non solo nell’enologia siciliana, ma anche per l’arte. Personaggio a tutto tondo, colto, dinamico e poliedrico. Si era occupato fino a pochi mesi fa della rassegna di teatro in vigna Sciaranuova festival, appuntamento con il teatro di prosa nell’arena naturale della tenuta Sciaranuova, a Passopisciaro, sull’Etna.

“Sciaranuova Festival – aveva detto Vito Planeta – è uno degli appuntamenti che amiamo di più nell’ambito del palinsesto “Cultura per il territorio” di Planeta. Per noi fare impresa in Sicilia è prima di tutto un fatto culturale: il vino è un veicolo di profondi significati e valori positivi legati alla terra e alla nostra famiglia; affiancare il teatro è un modo per condividere la nostra passione per la cultura e l’arte con il pubblico siciliano e non solo”.. .“La prematura scomparsa di Vito Planeta è una grave perdita per la grande famiglia dell’enologia siciliana, ma anche per tutto quel mondo culturale palermitano che aveva animato”. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla “Un imprenditore eclettico e innovativo che ha portato avanti la tradizione della casa vinicola Planeta insieme agli altri componenti della famiglia, – aggiunge – ai quali rivolgo il mio cordoglio e quello di tutta l’amministrazione”.