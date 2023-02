Covid, protestano i precari del comparto tecnico e amministrativo: noi di serie B

Oltre duemila lavoratori del comparto tecnico e amministrativo, assunti durante l'emergenza Covid in Sicilia, in scadenza di contratto. Dal 28 febbraio rischiano di restare fuori. "Hanno servito il Paese mettendo in sicurezza le nostre comunita', e oggi, a causa di una mancanza di strategia organizzativa e di una visione di lungo periodo, rischiano di disperdersi e la macchina amministrativa della sanita' di collassare nuovamente proprio con l'arrivo dei fondi del Pnrr", affermano i segretari regionali di Nidil Cgil, Andrea Gattuso, Felsa Cisl, Giuseppe Cusumano, e UilTemp Sicilia, Danilo Borrelli, annunciando la manifestazione di lunedi' 27, quando scenderanno in piazza, alle 15 davanti a Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della Regione. "Una gravissima ingiustizia nei confronti del personale tecnico, lasciato fuori da ogni previsione di proroghe e percorsi alternativi per l'internalizzazione dei servizi", accusano.

- "Non si capisce perche' - aggiungono i sindacati - gli amministrativi vengano inseriti nel decreto Milleproroghe e il personale tecnico-informatico no. Non possiamo accettare disparita' di trattamento". Queste le richieste dei sindacati: proroga di tutti i contratti in scadenza il 28 febbraio al fine di garantire la continuita' lavorativa ed il funzionamento dei servizi nelle aziende sanitarie; integrazione del personale tecnico e professionale all'interno delle procedure di stabilizzazione gia' previste per il personale sanitario, socio-sanitario e nella prospettiva voluta dal governo nazionale per il personale amministrativo; impiego del personale assunto per l'emergenza Covid nelle attivita' ordinarie come previsto dalla direttiva assessoriale del 29/12/2022; reintegro di tutti i lavoratori di Messina i cui contratti, "unico caso al momento in tutta la Sicilia, sono stati risolti, ingiustamente", prima della naturale scadenza.