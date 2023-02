Amministrative a Siracusa, confronto nel centrodestra per scegliere il candidato sindaco

Si è svolta sabato mattina la riunione dei Circoli cittadini di Fratelli d’Italia di Siracusa alla presenza del presidente del Circolo Aretusa Paolo Cavallaro, del presidente del Circolo Atreju Samanta Ponzio, del Coordinatore Provinciale Peppe Napoli, dell’onorevole Carlo Auteri e dell’onorevole Luca Cannata. L’assemblea ha visto dapprima l’avvicendamento di alcune figure dirigenziali come l’elezione del nuovo presidente del circolo Aretusa, il dottor Paolo Artale, che prende il posto di Paolo Cavallaro nominato tempo fa dirigente regionale e l’elezione del nuovo presidente del Circolo Atreju Ciccio Midolo che prende il posto di Samanta Ponzio nominata, dal coordinatore provinciale, responsabile provinciale del Dipartimento Equità sociale e disabilità, dopo i ringraziamenti da parte dei destinatari delle nuove cariche e l’annuncio delle candidature al consiglio comunale di Paolo Cavallaro e Samanta Ponzio nella lista di FDI, si è affrontato il tema delle amministrative ribadendo da parte del coordinatore provinciale Peppe Napoli e dell’on. Luca Cannata la priorità della compattezza dei partiti di centrodestra che alle ultime elezioni regionali hanno sostenuto l’elezione del Presidente Schifani. I vertici provinciali del partito di Giorgia Meloni hanno sostenuto, confermandolo, il metodo per il confronto del centrodestra per la scelta del programma e del candidato a Sindaco di Siracusa, confronto che deve avvenire esclusivamente tra i suddetti partiti e, solo, successivamente agli accordi raggiunti, aprire a tutte le liste e movimenti civici che possano condividerne il programma ed il candidato Sindaco. Si è, inoltre, lanciato l’appello ai partiti del centrodestra (FDI, FI,

Lega, MPA, Nuova DC e UDC) di indicare ciascuno di loro un nome rappresentativo all’interno del proprio partito che possa essere oggetto di confronto per la scelta del candidato comune, obbiettivo quest’ultimo che deve essere raggiunto entro la prima decade del mese di marzo.