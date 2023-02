Acate, danni in agricoltura per il maltempo: primi interventi in zona Dirillo

La Giunta comunale di Acate al completo, ad esclusione del sindaco Giovanni Di Natale colpito da una grave lutto familiare, ha esposto al presidente della Regione, Renato Schifani, la drammatica situazione del comparto agricolo, martoriato dai recenti eventi alluvionali. L’incontro è avvenuto nell’azienda “Feudo Arancio”, presenti amministratori degli altri comuni coinvolti. Il gruppo, composto anche da tanti imprenditori, sì è poi portato nelle campagne di contrada Fossa Nera, dove lo sfacelo provocato dall’esondazione del Dirillo e del torrente Ficuzza è sotto gli occhi di tutti.

Spiega la vice sindaca e assessore ai Lavori Pubblici, Rosa Angela Re : “Abbiamo illustrato il triste scenario che ci si presentava davanti ed espresso le nostre preoccupazioni .Riguardo il futuro dell’economia locale, si è fatta richiesta di velocizzare gli eventuali ristori, di agevolare prestiti da parte delle banche e di congelare i tributi .E’ stato evidenziato, inoltre, il problema della manutenzione necessaria dell’alveo dei fiumi da parte dell’Ente preposto, Autorità di Bacino, e della corretta gestione della diga Ragoleto, il cui rilascio improvviso e non comunicato di enormi quantità di acqua, in più riprese, ha danneggiato ulteriormente le colture causando anche situazioni di pericolo in prossimità degli argini già rotti”.

Continua quindi il doveroso impegno della Giunta: “ Da tempo ci battiamo affinché vengano effettuati interventi preventivi sui nostri corsi d’acqua, da chi di competenza. Finalmente sono stati consegnati i lavori di pulizia e sistemazione degli argini del torrente Ficuzza, a valle del ponte sulla Statale 115, da parte del Genio Civile, mentre martedì è avvenuta la consegna dei lavori per quanto riguarda il fiume Dirillo. Per gli interventi a monte della Statale 115, - conclude la vice sindaca Re - si è stabilito nei giorni scorsi, con i responsabili dell’Autorità di Bacino, di effettuare le opere di somma urgenza con somme già stanziate, previa stipula di apposita convenzione. Gli interventi di ripristino sono già iniziati”.

NELLA FOTO, il presidente Schifani con accanto la vicesindaca di Acate