Medici, a Ragusa il segretario nazionale FIMMG Scotti

Sabato 25 febbraio, Silvestro Scotti, segretario nazionale della FIMMG -organizzazione sindacale e associazione professionale dei medici dell’assistenza primaria-, la Federazione Italiana che riunisce i Medici della Medicina Generale, sarà per la prima volta a Ragusa. Nella sala conferenze dell’Ordine dei Medici, a Ragusa, in via Guglielmo Nicastro, al civico 50, Scotti interverrà all’assemblea provinciale FIMMG

Alle 10.00, il via ai lavori assembleari, che saranno aperti dal segretario provinciale FIMMG , Giovanni Adamo, prima del saluto del presidente onorario provinciale FIMMG, Giuseppe Caccamo, che precederà l’intervento di Roberto Licitra, segretario provinciale FIMMG, chiamato a moderare i lavori dell’assemblea. L’assise, sarà chiusa dal segretario nazionale FIMMG, Silvestro Scotti