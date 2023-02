AST. M5S: crisi aziendale o politica? Il Governo Schifani garantisca il servizio

“Il governo oggi in audizione ci ha raccontato di una crisi dell’AST che sembra essere rientrata: tra qualche settimana verranno presentati i bilanci 2021 e 2022 e il servizio continuerà ad essere erogato, in attesa degli affidamenti tramite gara previsti per il 2024-2025. Quindi, si è trattato di una crisi di impresa creata artatamente o di una crisi politica che stava per essere scaricata sui siciliani? Il governo Schifani non pensi di barattare il diritto alla mobilità dei siciliani con qualche posto di sottogoverno e continui a garantire quel servizio sociale che svolge l’AST”.

A dichiararlo sono i deputati regionali del Movimento 5 Stelle Jose Marano, vice presidente della Commissione Ambiente e Trasporti all’ARS, insieme ai colleghi Cristina Ciminnisi e Adriano Varrica, a margine dell’audizione dei vertici dell’AST e della Regione. I deputati lanciano una proposta.

“Proponiamo l’idea di una commissione d’inchiesta all’ARS congiunta tra due commissioni - dicono i deputati - per far luce sulle prospettive aziendali, quelle economiche e occupazionali e ovviamente sul servizio. Intanto oggi il governo ha riferito che il costo del servizio per i 14 centri urbani serviti da AST ha comportato una perdita di circa 5,5 - 6 milioni di euro l’anno e considerato che il servizio serve 625 mila siciliani, parliamo di un costo di 2 centesimi per abitante al giorno”.

“C’è molta confusione sul futuro dell’azienda. Da una parte, il cda di AST investe nell’ammodernamento del parco mezzi e nell’ultimo anno ha recuperato circa 18 milioni di debiti, dall’altra parte, non sono chiare la visione e le strategie che intende mettere in atto la Regione, unico azionista dell’azienda e in attesa della relazione dell’esperto nominato dal governo per decidere sul futuro dell’azienda”.