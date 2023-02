Modica, una due giorni per gli Stati Generali del welfare

Una due giorni incentrata sui bisogni delle famiglie, degli anziani, dei bambini e dei diversamente abili. Sono gli stati generali del welfare organizzati dal distretto socio sanitario 45, in programma a Modica giovedì 23 e venerdì 24 ai quali parteciperà anche l'onorevole Ignazio Abbate, parlamentare regionale della DC. " Voglio complimentarmi con gli organizzatori del Distretto che hanno realizzato un programma ricchissimo di contenuti sui quali riflettere e trarre spunti di intervento futuri. Da sempre il Terzo Settore rappresenta probabilmente il punto focale dell'intera vita amministrativa del Comune perché è quello che materialmente contribuisce al benessere dell'individuo. Tante iniziative sono state fatte in passato ma non sono ancora sufficienti per venire incontro a tutti i bisogni della gente. Ritengo momenti come questi di fondamentale importanza per confrontarsi tra addetti ai lavori ed operatori del settore in modo da trovare nuove strade per aiutare il prossimo. Particolarmente significativa la presenza dell'assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, e della dirigente generale Letizia Diliberto che fanno di Modica per due giorni la capitale regionale del Terzo Settore".