Bancari, eletti i nuovi vertici in Sicilia al congresso di Isola delle Femmine

Si sono tenuti al Saracen di Isola delle Femmine i congressi della Fabi-Sicilia,sindacato dei bancari maggiormente rappresentativo del settore. Carmelo Raffa (nella foto) è stato rieletto ieri responsabile del sindacato di Palermo. Sono stati anche eletti Francesco Urso ad Agrigento, Antonello Messina a Caltanissetta, Cetty Di Benedetto a Catania, Massimo Pellegrino a Messina, Paola Corallo a Ragusa, Gaetano Motta a Siracusa, Salvatore Messina a Trapani. Ai lavori hapartecipato anche il segretario generale Lando Maria Sileoni. "Ringrazio per la fiducia che gli iscritti mi hanno confermatoe con Lando Maria Sileoni alla guida affronteremo i problemi deibancari, ma non trascureremo i gravi problemi dei consumatori -afferma Raffa - affronteremo i problemi che affiggono i lavoratori seguendo attentamente le speculazioni e gli aumenti ingiustificati dei prezzi che penalizzano tutti. Negli ultimi tempi si sono verificati casi di corsa all'aumento dei prezzi energetici e di prima necessità, approfittando della pandemia e della guerra in corso in Ucraina. Lotteremo con tutti gli strumenti a nostra disposizione questi fenomeni di sciacallaggio".Il Congresso di Palermo ha eletto presidente onorario lo storico sindacalista dei bancari Luigi Zancla mentre il sindacato di Trapani ha eletto presidente onorario il fondatore del sindacato a Trapani Stefano Leone.