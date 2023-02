La rissa alla vigilia di Natale al Mob di Carini: per il Tar sigilli alla discoteca

La seconda sezione del Tar Sicilia ha respinto l’istanza cautelare finalizzata alla sospensione del provvedimento con cui, lo scorso dicembre, il Questore di Palermo aveva sospeso per 30 giorni la licenza per tenere serate aperte al pubblico nella discoteca 'Mob' di Carini. Il provvedimento, che aveva sancito la temporanea chiusura dell’esercizio, era stato istruito dai poliziotti della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura dopo un grave episodio di violenza, sfociato in rissa, nella notte tra il 23 ed il 24 dicembre scorsi che aveva visti coinvolti circa 50 avventori del Mob. Al termine della rissa erano stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco che, fortunatamente, non avevano attinto alcun avventore.Contro quel provvedimento era stata chiesta ed ottenuta la misura cautelare monocratica, per il ricorrere dei presupposti di "estrema gravità ed urgenza", con decreto adottato dal Presidente del Tribunale Amministrativo.

E’ giunta, adesso, la decisione del Tar Sicilia che respinge l’istanza cautelare del ricorrente e che fa riapporre i sigilli alla discoteca.