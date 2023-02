Palermo, esposto del Codacons sui corsi d'acqua

Dopo le dichiarazioni delPresidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, sulla mancata pulizia, da decenni, dei corsi d'acqua in Sicilia, e l'ennesima recente alluvione che ha colpito la zona sud-est dell'isola, il Codacons ha deciso di depositare un esposto alle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Palermo,Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta,. I mancati interventi di manutenzione sui corsi d'acqua e fiumi in Sicilia, infatti, sarebbe fra le cause dei recenti allagamenti avvenuti a Catania, Siracusa, Ragusa e Caltanissetta, con ingenti danni alle persone ed alle produzioni locali. "Le mutate e mutabili condizioni climatiche - afferma il Codacons - rendono particolarmente importante la ricostruzione degli argini, la pulizia dei canali ed una manutenzione ordinaria". Il Codacons, infine, si chiede che fine abbiano fatto le somme stanziate dal precedente governo per il dissesto idrogeologico in Sicilia.