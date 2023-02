Centri di dialisi in Sicilia al collasso: proclamato lo stato di agitazione

I Centri di dialisi della Sicilia sono al collasso e rischiano di chiudere, strozzati dall'aumento dei costi ed in particolare dal rincaro dell'energia. E' quanto lamentano le Associazioni di categoria, che hanno proclamato lo stato di agitazione.

A.Di.P. - Associazione Dialisi Privata; A.D.S. - Associazione Dialisi Sicilia; e A.S.C.E.A. - Associazione Siciliana Centri Emodialisi Accreditati, sottolineano in una nota che "negli ultimi tre anni hanno più e più volte interloquito con l'Assessore regionale pro tempore alla Sanità e con i suoi uffici, producendo proposte, progetti, scrivendo a più mani idee che portassero ad una soluzione condivisa ed adeguata ai tempi odierni, nella speranza che finalmente fosse la volta giusta". "Purtroppo - denunciano i rispettivi presidenti Aurelio Trupia, Giuseppe Verde e Costantino Bartoli - dobbiamo constatare che tutti gli sforzi non hanno portato ancora a nulla. La situazione è ormai irrecuperabile. Le nostre strutture lavorano ben oltre le loro capacità finanziarie. L'ennesima batosta arriva dal rincaro energia, ormai fuori controllo e oltre ogni ragionevole sostenibilità".

"In questi anni - proseguono - abbiamo subito i colpi del Covid con i costi da sostenere e le perdite ingenti, senza poter accedere ad alcun sostegno pubblico; abbiamo subito gli aumenti dei costi del personale con i continui adeguamenti dei contratti collettivi; i continui adeguamenti richiesti dall'assessorato come quello alla legge 231 e i costi relativi alla nuova normativa sulla verifica dell'accreditamento fino alla illogica e quanto meno contra legem richiesta di VEQ per i nostri laboratori interni di analisi. Le tariffe oggi applicate sono inferiori addirittura a quelle del 2004, visto che il decreto Russo del 2009 ha ridotto tali tariffe di circa il 2%. Il tutto è ormai insostenibile se si aggiungono anche gli aumenti per tutte le materie prime. Non si può continuare con questi numeri, saremo costretti a breve a portare le chiavi delle nostre strutture in assessorato. Abbiamo incontrato a dicembre l'Assessore Volo ed interloquito per le vie informali con gli uffici e siamo in attesa, ma forse la gravità della situazione non è stata compresa a dovere", concludono i presidenti delle Associazioni, Aurelio Trupia, Giuseppe Verde e Costantino Bartoli, annunciando "lo stato di agitazione" e chiedendo "che si proceda come da proposte che abbiamo depositato durante i nostri incontri".