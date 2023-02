Adrano, tenta di rubare merendine da distributore a scuola: denunciato

Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, hanno denunciato in stato di libertà, un giovane di 23 anni per il reato di danneggiamento.

Gli agenti erano intervenuti presso la scuola del Primo Circolo Didattico “Sante Giuffrida”, a seguito di segnalazione per un danneggiamento, probabilmente avente come fine ultimo il furto.

Grazie all'impianto di videosorveglianza, gli operatori di polizia accertavano come, durante la notte, un malvivente incappucciato, dopo avere scavalcato la recinzione della scuola, aveva forzato una finestra per poi dirigersi verso le macchinette di distribuzione di snack e bevande allo scopo di forzarle e di rubarne i soldi in esse contenuti.

Ma, allo scattare dell’allarme, il malvivente fuggiva immediatamente.

Sul posto interveniva personale della locale Polizia Scientifica che oltre all’acquisizione delle immagini del sistema di videosorveglianza, provvedeva a rilevare una impronta digitale presente negli archivi della Polizia e a denunciare l'autore del danneggiamento. Si tratta del quarto episodio, nel giro di poche settimane, con modalità simili ai danni delle scuole adranite, avente ancora una volta quale obiettivo i distributori automatici di snack e bevande.