Floridia, auto si ribalta in via De Amicis: conducente rimane illeso

Un incidente autonomo si è verificato questa sera a Floridia nella zona della Villa comunale. Una Opel verso le 19, mentre transitava per via De Amicis si è improvvisamente ribaltata. Il veicolo fuori controllo, ha urtato una Mercedes classe A che si trovava parcheggiata di fronte agli uffici dell'Asp. Il conducente della Opel, seppur con qualche escoriazione, è riuscito a lasciare l'abitacolo indenne. Sul posto per i rilievi sono arrivati gli agenti della municipale, anche per stabilire le cause dell'incidente. In via De Amicis è pure arrivato il carroattrezzi per liberare la sede stradale.

