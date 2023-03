Vino, morto nel Palermitano l'Ad di 'Baglio di Pianetto'

Lutto nel mondo del vino in Sicilia. Si è spento all'età di 55 anni Francesco Tiralongo, amministratore delegato della cantina "Baglio di Pianetto", che in una nota esprime "profondo sgomento e dolore". Il decesso è avvenuto la notte scorsa. "In questo momento di immenso dolore - afferma Dominique Marzotto, Presidente di Baglio di Pianetto - la Famiglia Marzotto insieme a Veronica Marzotto, Roberto Notarbartolo di Villarosa, Jerome Desforges de Bragelongne e tutti i loro figli, esprime la sua vicinanza e il proprio affetto alla famiglia di Francesco Tiralongo per la sua improvvisa e prematura scomparsa. È stato per noi un amministratore dedicato e un amico leale, un esempio di responsabilità e apertura mentale, la cui esperienza e impegno sono stati fondamentali per il successo dell'azienda. In particolare, vogliamo esprimere la nostra vicinanza alla moglie Chiara e ai figli Nicolò ed Eugenia in questo momento di incommensurabile dolore. Lo ricorderemo sempre con grande affetto, continuando a tener presente il suo ricordo nel lavoro di tutti i giorni".