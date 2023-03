Riposto, fogna a cielo aperto raggiunge il mare: chiesta ispezione dell’Arpa

Una fogna a cielo aperto a poca distanza da alcuni complessi abitativi e attività commerciali. Succede tra le vie Vespri ed Etna a Riposto, dove da anni i cittadini combattono con liquami e odori maleodoranti. Questa mattina sul luogo si è recato, su sollecitazione dei residenti, il deputato all’Ars di Sud chiama Nord, Davide Vasta che ha potuto constatare l’effettiva gravità. I residenti hanno descritto una situazione fuori controllo, con miasmi quotidiani, soprattutto dopo le 17. Condizioni che nel periodo estivo, con le alte temperature, diventano insopportabili. Il deputato, dopo aver incontrato residenti e imprenditori della zona, si è recato fino alla costa, per verificare eventuali sversamenti a mare. “Siamo di fronte a un danno ambientale gravissimo – commenta Davide Vasta – Ci siamo recati sul lungomare di Sant’Anna a Mascali e abbiamo avvertito gli stessi cattivi odori che abbiamo sentito poco prima in via Vespri a Riposto. Lo scolo d’acqua sembra lo stesso ma lo verificheremo. Presenterò subito un’interrogazione parlamentare indirizzata all’assessore regionale del Territorio e dell’Ambiente e al presidente della Regione Siciliana e solleciterò l’Arpa a verificare urgentemente questa situazione perché qui siamo di fronte ad un fatto davvero molto grave”.

“In riferimento allo scorrimento di liquami maleodoranti nel letto del torrente Caravelle, già nei mesi scorsi, dopo le segnalazioni, l’amministrazione – precisa il sindaco di Riposto Enzo Caragliano - si è subito attivata e, all’esito di un sopralluogo, nel confermare la minaccia del danno ambientale nel proprio territorio, per la presenza di acque maleodoranti, ha accertato che i flussi idrici inquinanti provengono da Giarre. C’è stato a questo punto uno scambio di note, anche con il Comune di Giarre e con altri enti sovracomunali. L’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, in una nota dello scorso ottobre, richiamandosi ad una riunione operativa per il coordinamento e la realizzazione degli interventi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, da cui emerge lo sversamento di reflui fognari sul torrente Caravelle, nel tratto di territorio ricadente nel comune di Giarre".