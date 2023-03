Pubblicato sulle piattaforme musicali "Thukles" del siracusano Carmelo Salemi

E’ stato pubblicato sulle diverse piattaforme musicali l’ultimo lavoro del musicista Carmelo Salemi dal titolo “Thukles”. Il desiderio forte di continuare ad esplorare attraverso l'utilizzo di nuovi linguaggi sonori è il focus del progetto "Thukles” del compositore e polistrumentista siracusano Carmelo Salemi, prodotto da 49 Edizioni.

L’idea creativa prende spunto dalla figura dell'esploratore, ecista greco Thukles (Teocle), che per primo colonizzò la costa ionica della Sicilia.

Così Carmelo Salemi va alla ricerca di mondi da lui ancora non esplorati, utilizzando un linguaggio che spazia tra classico e folk, con richiami a sonorità jazz.

Il “Friscalettu”, strumento del quale Salemi è profondo conoscitore e virtuoso interprete, viene utilizzato con uno stile nuovo e del tutto personale; dalle prime note emerge un ritmo non prevedibile, frutto di una ricerca e di un lavoro continuo, che sembra non trovare mai un approdo.

Un lavoro strumentale acustico, registrato interamente in presa diretta, dove Carmelo Salemi utilizza, oltre al Friscalettu, Clarinetto soprano e Clarinetto basso, con fraseggi e intrecci melodici capaci di suscitare visioni di metropoli, deserti, vibrazioni di ambienti astratti.

La batteria percossa da Manuel Salonia non viene utilizzata solo per creare dei "groove" ma anche per tessere nuove trame, lasciare spazi, respiri, stimolando l'immaginazione dell'ascoltatore. Le improvvisazioni struggenti e graffianti della chitarra acustica di Giacomo Carveni su "Hyblon Cafè" toccano delle corde interiori che valorizzano il tema principale, colorano e liberano un'emozione unica. La struttura portante dei brani viene sorretta dal basso di Cristiano Nuovo dando un tocco di minimalismo raffinato e ricercato.

Tra i brani presenti in questa nuova release che uscirà su tutte le piattaforme digitali, "Megara Hyblaea" è il singolo scelto per la realizzazione di un videoclip dal gusto internazionale.