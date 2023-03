Amministrative in Sicilia: Minardo (Lega): no a girandola di nomi e veti nel centrodestra

“Il centrodestra siciliano ha due modi di affrontare le prossime elezioni amministrative: o facendosi risucchiare nella girandola dei nomi e dei veti oppure proponendo ai siciliani che vivono a Ragusa, Catania, Siracusa, Trapani, Modica e nelle altre città chiamate al voto progetti amministrativi concreti e candidati di alto livello” è la riflessione che il parlamentare siciliano e segretario regionale della Lega Nino Minardo affida ai social mentre il centrodestra si prepara a prendere le decisioni per le prossime elezioni comunali in Sicilia. Per il Presidente della Commissione Difesa della Camera il centrodestra ha “l’opportunità storica di poter dare risposte ai territori grazie ad un governo nazionale e regionale di centrodestra. E’ nostro dovere non sprecare questa congiuntura anteponendo l’interesse delle città, l’unità della coalizione e l’allargamento al civismo ai piccoli interessi del proprio orticello”.