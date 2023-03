Videosorveglianza, approvati in Prefettura i progetti di 4 Comuni iblei

Nel corso dell'ultimo Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, sono stati approvati i progetti di videosorveglianza presentati dai Comuni di Acate, Chiaramonte Gulfi, Ispica e Santa Croce Camerina. finalizzati a prevenire e contrastare i reati di carattere predatorio, che destano maggiore allarme sociale. Lo scopo è quello di realizzare strumenti operativi da utilizzare in maniera sinergica e con modalità integrate dalle Forze di Polizia territoriali e dalle Polizie Municipali. Le proposte – che hanno già ottenuto il conforme parere tecnico della Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato “Sicilia Orientale – sono state trasmesse al competente Dipartimento del Ministero dell’Interno per le conseguenti valutazioni e concorreranno alla procedura per l'assegnazione dei relativi finanziamenti.