Una grande parata apre la 75esima edizione del 'Mandorlo in fiore'

E' con la prima grande parata, lungo il centro di Agrigento, che si è aperta la 75esima edizione del Mandorlo in Fiore in programma fino al 12 marzo.Oltre agli adulti dei gruppi internazionali, hanno partecipato al corteo anche i piccoli performer del 20esimo Festival internazionale "I bambini del mondo" provenienti da Bulgaria, India, Corea, Lituania, Macedonia, Messico, Panama, Perù e Turchia.Hanno animato il percorso anche i musicisti e sbandieratori di Priolo Gargallo, Mata e Grifone di Messina, il gruppo folkAmastra di Mistretta, i Figli dell'Etna di Catania, Melioso di Bovo Marina, Ciauru di Sicilia di Augusta, Taratatà di Casteltermini, Kore Città di Enna, Sikelia di Mineo, Trinacria Bedda di Palermo; e 180 danzatori dei gruppi di "Danze dell'800": Bella Epoca di Palermo, Danzatori dell'800 di Catania, Accademia del Ventaglio Danza dell'800 di Siracusa, Ateneo Danze Ottocentesche di Palermo, Associazione Ateneo Danze Ottocentesche di Palermo, il Corteo storico Conti Moncada Signori di Cammarata e San Giovanni Gemini, il Corteo storico La Corte di Aragona. L'accensione del Tripode dell'Amicizia è prevista per martedì nella Valle dei Templi.