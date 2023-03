Equitazione, il modicano caccamo si aggiudica il Gran Premio di Pozzallo

È andato a Salvatore Caccamo il Gran Premio del concorso nazionale A2* di visione federale che si è concluso oggi, domenica, negli impianti di Terre Rosse a Pozzallo (Rg). Il cavaliere modicano tesserato per il Circolo Ippico Caccamo, in sella a Kanturo Bh, è stato il più veloce e preciso nella C140 mista speciale, gara clou del concorso ippico, che ha visto alla partenza i 27 migliori binomi presenti nell'appuntamento organizzato dal Circolo Ippico San Bartolo. Caccamo e Kanturo Bh hanno chiuso il tracciato disegnato dal direttore di campo romano, assistito dal siracusano Giancarlo D'Aquila, con un doppio percorso netto e il tempo di 38"99. Solo tre dei 27 binomi al via sono riusciti a chiudere la gara senza errori. Il secondo posto è andato al siracusano Fabio D'Aquila (Equitazione Siracusana Asd) e Chaquano Ps (0/0; 42"74), mentre il terzo al giovanissimo cavaliere catanese Marco Salvatore Franco (C.I. Valverde) in sella a Kaijin dei Folletti (0/0; 43"93). Il concorso di Visione federale ha visto a Pozzallo la presenza del tecnico federale Giorgio Masiero, inviato dalla federazione centrale proprio con il compito di valutare lo stato di salute e la preparazione dei giovani cavalieri. Masiero ha manifestato la propria soddisfazione, non solo per la qualità di cavalli, ma anche per la presenza sul territorio siciliano di giovani cavalieri e amazzoni molto preparati. Il concorso di Pozzallo è stato valido come prima delle tre tappe di selezione della squadra giovanile che rappresenterà la Sicilia in occasione della Coppa del Presidente di Piazza di Siena (25/28 maggio). Gli altri appuntamenti di selezione si svolgeranno, poi, dal 31 marzo al 2 aprile negli impianti del C.I. Pietra dei Fiori (Buseto Palizzolo;

Tp) e all'Adim di Augusta (Sr) dal 12 al 14 maggio. Solo al termine della terza tappa, quella di Augusta, sarà possibile per il Comitato Regionale Fise Sicilia ottenere i nomi dei quattro binomi che comporranno il Team isolano nell'appuntamento romano.