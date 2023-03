Il Cga ordina il riconteggio dei voti a Roccella Valdemone

Saranno ricontati i voti delle elezioni amministrative nel comune messinese di Roccella Valdemone. I giudici del Cga presieduti da Ermanno de Francisco hanno accolto l'appello proposto da Giuseppe Spartà, candidato a sindaco nelle elezioni che si sono tenute il 12 giugno 2022, battuto per soli due voti da Gianfranco Orsina attuale sindaco. Il candidato sconfitto, difeso dagli avvocati Giuseppe Ribaudo e Francesco Carità, ha ottenuto il riconteggio dei voti. L'attuale sindaco è stato eletto al termine delle operazioni elettorali e proclamato sindaco con la lista "Rinasce Roccella", con appena due voti in più rispetto al candidato ricorrente, sostenuto dalla lista "Sempre insieme per Roccella". Il Tar Sicilia sezione staccata di Catania aveva rigettato il ricorso proposto da Spartà. I giudici amministrativi di appello hanno invece accolto il ricorso e disposto la verifica sulle schede elettorali. Il Prefetto di Messina provvederà ad acquisire i plichi contenenti le schede scrutinate nella sezione del Comune di Roccella Valdemone. Potranno essere prelevate solo le schede contestate dall'appellante Spartà e non quelle dell'attuale sindaco.