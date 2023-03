La Cassazione conferma l'assoluzione dell'ex governatore della Sicilia Raffaele Lombardo

Si chiude la vicenda processuale per l'ex governatore della Sicilia ed ex leader del Mpa, Raffaele Lombardo: la Cassazione ha giudicato inammissibile il ricorso della Procura generale di Catania contro la sentenza del 7 gennaio del 2022 che lo ha assolto dalle imputazioni di concorso esterno alla mafia, perché il fatto non sussiste, e di reato elettorale aggravato dall'avere favorito la mafia, per non avere commesso il fatto. Il Procuratore generale della Cassazione aveva chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza di secondo grado.

Al centro del processo c’erano i presunti contatti di Raffaele Lombardo con esponenti dei clan etnei che l’ex governatore, assistito dagli avvocati Maria Licata e Vincenzo Maiello, ha sempre negato, sostenendo di avere “nuociuto alla mafia come mai nessuno prima di me», di «non avere incontrato esponenti» delle cosche e di avere «sempre combattuto Cosa nostra». Il procedimento ha anche trattato presunti favori elettorali del clan a Raffaele Lombardo nelle regionali del 2008, in cui fu eletto governatore, e a suo fratello Angelo, per cui si procede separatamente, per le politiche dello stesso anno.

"Provo soltanto amarezza e non felicità, forse per i tredici anni della mia vita passati in vicende giudiziarie e per il massacro mediatico subito", ha commentato l’ex governatore della Sicilia.

LE REAZIONI

Minardo (Lega): sentenza conferma che Lombardo è persona e politico perbene

“La sentenza della Cassazione ha confermato quanto sapevamo tutti fin dall’inizio di questa triste vicenda e cioè che Raffaele Lombardo è una persona e un politico perbene, a cui sono legato da stima politica e personale e amicizia” così Nino Minardo, Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, esprimendo la propria soddisfazione per l’assoluzione definitiva dell’ex Presidente della Regione Siciliana.

Falcone (FI): «Felici per l'uomo e il politico, sgombrato il campo da ogni ombra». «Una vicenda giudiziaria tormentata si conclude sgombrando il campo da ogni dubbio sull'operato del politico e restituendo l'onore all'uomo. Siamo felici per Raffaele Lombardo e la sua famiglia, a cui rivolgiamo un augurio affettuoso di ritrovata serenità per gli anni a venire. Quella di oggi è una giornata importante anche per la politica in Sicilia. Il racconto di una stagione infatti, al netto di ogni giudizio nel merito, si libera definitivamente dall'ombra dei rapporti con la criminalità organizzata». Così l'assessore regionale Marco Falcone, commissario di Forza Italia a Catania e provincia, a seguito della pronuncia della Cassazione sul ricorso della Procura generale contro l’assoluzione dell'ex presidente della Regione Raffaele Lombardo.