Costituito a Modica il Key Club: Samuele Macaluso presidente del nuovo service

Inaugurato nella sede dell’istituto Professionale Alberghiero di Stato “ Principi Grimaldi” di Modica il Key Club, ovvero il service dei giovani del Kiwanis, composto al momento da quindici soci che si impegneranno nei progetti sociali utili a far superare difficoltà e a dare risposte alle tematiche giovanili – bullismo, sicurezza, solidarietà, ambiente, disabilità, modelli di vita errati.

Il Key Club di Modica, che per l’anno sociale 2022/2023 ha come presidente lo studente Samuele Macaluso, è il secondo nato in Sicilia e il quinto in Italia.

“Abbiamo intenzione di varare almeno trenta Key Club in tutta Italia in questa prima fase, dichiara Salvatore Chianello, Governatore del Kiwanis Distretto Italia San Marino che ha presieduto la consegna delle insegne, perché vogliamo seriamente affrontare la questione giovanile con tutte le problematiche connesse con un esercizio di condivisione e di compartecipazione che veda gli insegnanti e gli studenti su un unico riferimento di sviluppo e di convivenza nell’affrontare i temi sociali assai attuali.

Ci riferimento al fenomeno del bullismo, dell’emarginazione, dell’ambiente tanto per fare un esempio. Ringrazio il preside dell’istituto, prof. Saitta per la grande disponibilità resa e per la sensibilità dimostrata nei nostri confronti.”

La cerimonia ha visto la presenza, di Francesco Nicastro, Luogotenente Governatore Kiwanis Distretto Italia San Marino- Divisione 3 Sicilia Sud Est, della presidente del Club di Modica, Maria Zingale e del presidente del Key Club, Samuel Macaluso e di numerosi studenti dell’istituto.

“Abbiamo già pianificato con i ragazzi, dichiara Samuele Macaluso, un programma di interventi. Siamo particolarmente contenti della costituzione del Key Club che metterà in campo dei cantieri sociali dove i giovani sono protagonisti delle loro azioni che tutti insieme stabiliremo di rendere concrete con l’aiuto del Kiwanis.”

NELLA FOTO, Samuele Macaluso e Maria Zingale