Pachino, dolore e rabbia in chiesa: carovana di moto per l'addio a Samuele

Lo hanno saluto come lui avrebbe voluto, con il rombo degli scooter e dei ciclomotori. Rabbia e dolore questo pomeriggio a Pachino, dove nella parrocchia di San Corrado, sono stati celebrati i funerali di Samuel Cilia, il ragazzo di 17 anni, tragicamente morto schiantandosi contro un palo della segnaletica sulla strada per Marzamemi. Non hanno più lacrime il papà e la mamma del ragazzino, così come la sorella. Il dolore degli amici di Samuele era palpabile ed in tanti non sono riusciti a trattenere le lacrime, durante il rito funebre. All'uscita del feretro, la carovana di moto ha seguito il carro funebre per le strade di Pachino. E' stato per loro l'ultimo addio a Samuele.