Le bombe fatte esplodere a Siracusa, si costituisce un altro della banda

I carabinieri hanno arrestato un siracusano, Damiano Lo Giudice, scampato alla retata della settimana scorsa a conclusione delle indagini sugli avvertimenti con le bombe ai danni di due attivita' commerciali, legate a presunti debiti di droga dei commercianti, e su un traffico di stupefacenti in una piazza dello spaccio di Siracusa, in viale dei Comuni, nella zona nord della citta'. L'uomo si trovava all'estero, in Austria, e nelle ore scorse si e' consegnato, cosi come aveva gia' fatto un altro indagato, Michael Castrogiovanni, che, durante il blitz dei carabinieri era a Malta, salvo poi tornare in Sicilia nelle ore successive. Salgono cosi' a 5 le persone destinatarie delle misure cautelari emesse dal gip del Tribunale di Siracusa.