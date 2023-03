Barbagallo (Pd): Ars calendarizzi testo su doppia preferenza di genere

"Voglio rivolgere, in questa giornata, un augurio sentito a tutte le donne siciliane a nome dell'intero Partito Democratico della Sicilia. In una terra come la nostra in cui la difficoltà di emergere è ancora troppo evidente e i ruoli apicali sono per lo più per gli uomini, è necessario, anzi opportuno pure politicamente vista la totale inerzia del governo Schifani, che il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana intervenga per calendarizzare finalmente il disegno di legge sulla doppia preferenza di genere e la parità salariale che il PD ha già depositato, come primo atto, di questa nuova legislatura. Sarebbe un beau gest volto a sanare un vulnus che rende unica la Sicilia, in negativo, rispetto alle altre regioni d'Italia. E

contribuirebbe inoltre a valorizzare il ruolo delle donne in politica assieme ad un altra norma irrinunciabile, quale è la parità salariale". Così il segretario regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo, in occasione della celebrazione dell'8 marzo, auspicando "un intervento diretto del presidente dell'Ars per la calendarizzazione della legge sulla doppia preferenza di genere e la parità salariale".