Tardino Commissaria della Lega, Vinciullo: "Scelta lungimirante"

L’On. Annalisa Tardino, Deputata europea, componente della “Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni”, è stata nominata Commissario regionale della Lega Sicilia – Prima l’Italia.

Sicuramente, ha dichiarato Vincenzo Vinciullo, il leader della Lega, Sen. Matteo Salvini, ha fatto una scelta lungimirante perché l’On. Annalisa Tardino ha l’autorevolezza e la capacità per poter svolgere questo ruolo e per rilanciare il partito.