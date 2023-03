Mezzo in avaria sulla A18, Polstrada di Siracusa porta una donna in ospedale

Nella mattinata odierna una pattuglia della Polizia Stradale interveniva in soccorso degli occupanti di un’autovettura rimasta in avaria sulla tratta autostradale A/18 nei pressi dello svincolo di Cassibile.

Sul posto gli operatori constatavano che una signora di anni 62 aveva necessità di raggiungere nel più breve tempo possibile una struttura ospedaliera di questo capoluogo aretuseo poiché doveva essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, non più rinviabile.

Dopo aver messo in sicurezza gli occupanti del veicolo rimasto in avaria, agli operatori non rimaneva altro che assicurare il trasporto della donna presso la struttura sanitaria di destinazione per essere sottoposta alle cure sanitarie richieste e già programmate.