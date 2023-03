Essilux acquista da Erg energia eolica prodotta dal Parco eolico Partinico-Monreale

EssilorLuxottica e Erg, attraverso la sua controllata Erg power generation, hanno sottoscritto un accordo della durata di dodici anni per la fornitura di circa 900 Gigawatt di energia pulita nel periodo 2023-2034.

L'intesa prevede la vendita da parte di Erg di circa il 75% dell'energia prodotta nel parco eolico di PartinicoMonreale, vicino a Palermo, il primo nel portafoglio del gruppo a portare a termine le operazioni di repowering.

Completata la sostituzione di tutte le turbine obsolete con quelle nuove di ultima generazione, il parco eolico sarà composto da 10 turbine da 4,2 megawatt con una potenza installata totale di 42 megawatt. Il parco eolico è in fase di costruzione avanzata e entrerà in esercizio nel corso del secondo trimestre dell'anno.

"Per EssilorLuxottica l'accordo segna un importante passo avanti verso l'obiettivo di raggiungere la carbon neutrality delle sue attività aziendali (emissioni Scope 1 e 2) nel 2025, a partire dall'Europa entro fine anno, come previsto nel suo programma di sostenibilità 'Eyes on the Planet'", commenta Francesco Milleri, presidente e amministratore del gruppo.

"Siamo soddisfatti di quest'accordo, una partnership tra due leader del panorama industriale italiano - aggiunge Paolo Merli, amministratore delegato di Erg - impegnati nel contribuire al processo di decarbonizzazione attraverso lo sviluppo e l'uso delle energie rinnovabili. L'accordo ci permette di valorizzare al meglio il nostro primo progetto di repowering in Italia attraverso meccanismi di vendita dell'energia in grado di stabilizzarne i ricavi, oggi ancora più importanti stante il contesto di forte volatilità", conclude Merli.