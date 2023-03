Italgas, trattative con Veolia per espandersi nell'acqua

Italgas ha avviato trattative in esclusiva con Veolia per l'eventuale acquisizione di partecipazioni in alcune società idriche in Lazio, Campania e Sicilia.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il gruppo Veolia ha concesso a Italgas un periodo di esclusiva fino al prossimo 10 maggio, per il completamento delle cosiddette attività di 'due diligence' di approfondimento sulla situazione finanziaria delle aziende.

In particolare Italgas è interessata al 100% di Acqua, che controlla direttamente il 98,5% di Idrosicilia e indirettamente il 75% di Siciliacque, al 100% di Idrolatina, che controlla il 49% circa di Acqualatina, e al 47,9% di Acqua Campania.

Acqua, Idrosicilia e Idrolatina sono holding di partecipazioni, mentre Siciliacque, Acqualatina e Acqua Campania sono società operative.

"L'operazione - spiega Italgas - si inquadra nella più ampia strategia tracciata con il Piano Strategico 2022-2028 che prevede il potenziamento della presenza del Gruppo nel settore idrico".