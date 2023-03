Trasporti, il 28 marzo sciopero di lavoratori Ast Temporary Spa

Stipendi sempre in ritardo, mai un mese corrisposti con puntualità da parte della TEMPORARY SPA ai lavoratori somministrati che lavorano presso L’AZIENDA SICILIANA TRASPORTI (SOCIO UNICO REGIONE SICILIANA) è quanto denuncia la FAISA CISAL. Una situazione insostenibile a discapito della serenità di oltre 200 lavoratori in somministrazione e delle proprie famiglie, da parte della TEMPORARY spa, Società Somministratrice che non riesce a garantire gli stipendi con puntualità. Per questo motivo Faisa Cisal proclama lo sciopero dei lavoratori somministrati della Temporary spa, presso AST, per martedì 28 marzo 2023 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.