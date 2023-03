Elezioni a Siracusa, Ferdinando Messina candidato a sindaco per il Centro destra

Sarà Ferdinando Messina, già presidente del consiglio comunale di Siracusa ed ex assessore al Centro Storico, il candidato a sindaco del Centro destra unito a Siracusa. Lo scrive questa mattina il quotidiano 'La Sicilia'. Secondo il quotidiano catanese, la sindacatura alle amministrative di maggio, tocca a Forza Italia ed il governatore Renato Schifani avrebbe accolto la proposta del parlamentare all'Ars, Riccardo Gennuso, che ha fatto il nome di Messina. Sul candidato del Centro destra c'è già l'accordo con Luca Cannata, leader in provincia di Siracusa di Fratelli d'Italia. Secondo quanto si apprende, anche la Dc di Totò Cuffaro, attraverso Gianmarco Lo Curzio avrebbe dato il via libera su Messina, così come Mario Bonomo, coordinatore provinciale dell'Mpa. Nelle prossime ore ci potrebbe essere la presentazione ufficiale della candidatura di Ferdinando Messina. Resta da capire se la Lega sosterrà Messina oppure sceglierà strade diverse da quelle indicate dal presidente della Regione.