Ponte sullo Stretto di Messina, il Consiglio dei Ministri approva il decreto

Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto sul Ponte dello Stretto di Messina. E' quanto si apprende da fonti del governo.

Sul decreto "il consiglio dei ministri ha dato il semaforo verde salvo intese, il testo sarà disponibile a breve perché sono necessari gli ultimi approfondimenti tecnici". Lo annuncia una nota del ministero dei Trasporti. Il testo, spiega il Mit, "consente l'immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell'opera. Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell'importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia".

"Un risultato storico, ottenuto solo dopo cinque mesi, che darà all'Europa una piattaforma logistica naturale verso Suez e l'Africa che permetterà di collegare Palermo con Berlino". Così in una nota il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. "Finalmente, dopo gli anni di lacune della gestione della sinistra - prosegue Morelli - grazie soprattutto al lavoro del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, il Governo con il decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri, realizzerà il ponte sullo Stretto". "Un'opera green e strategica per tutto il paese che così avrà trasporti ferroviari rapidi da Bolzano a Palermo. Un successo che metterà la Sicilia e l'Italia al centro dell'Europa", conclude Morelli.

In mattinata c'è stato un incontro tra il ministro, Matteo Salvini, e i presidenti di Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani sul dossier Ponte sullo Stretto.