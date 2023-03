Modica, le congratulazioni del Commissario comunale al macellaio Claudio Fidone reduce dalla California

E’ stato ricevuto a Palazzo San Domenico dal Commissario straordinario Domenica Ficano, Claudio Fidone, giovane macellaio modicano che ha partecipato con la nazionale italiana, al campionato mondiale “Macellai” di Sacramento in California. Fidone ha raccontato al Commissario com’è riuscito a raggiungere quest’ottimo traguardo in rappresentanza della nazionale, riuscendo a conquistare il terzo posto assoluto nella categoria Young Butcher. Sono state tredici le nazionali che hanno partecipato, provenienti da tutto il mondo per partecipare alla competizione. I finalisti hanno affilato i loro coltelli e soprattutto la loro fantasia, per mettersi alla prova con tagli e preparazioni che coniugano tradizione e innovazione in nome della qualità e della sicurezza alimentare. Un risultato più che soddisfacente – ha commentato il Commissario – che si è complimentata con il giovane macellaio per l’ottimo risultato raggiunto facendogli omaggio del Crest della Città e ringraziandolo per aver tenuto alto ancora una volta il nome della Città di Modica.