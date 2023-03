Ragusa, chiusura festivi alle Masserie: chiesto incontro

La Filcams CGIL di Ragusa, al fine di continuare il tavolo di confronto e concertazione aperto nei mesi precedenti, ha inviato nei giorni scorsi, alla Direzione del Centro Commerciale “Le Masserie” di Ragusa, una nuova richiesta di incontro , dopo l’ultimo tenutosi lo scorso Dicembre, durante il quale si discusse sull’apertura festiva allora imminente del giorno di Santo Stefano.

La Filcams registra positivamente la tempestiva risposta del Direttore del Centro e la conseguenziale convocazione per la mattinata del 20 Marzo 2023, mantenendo così la promessa fatta qualche mese fa.

"Questo incontro - afferma il sindacato - ci vede speranzosi e sarà sicuramente utile da un lato per continuare un discorso sul tema a noi tanto caro della “Festa non si Vende” e per ribadire la nostra necessità di rimodulazione delle aperture festive del calendario 2023 del Centro, dall’altro per trovare finalmente una soluzione a questa annosa vicenda delle aperture “incontrollate” dei giorni festivi, provando cosi di concertare nuove chiusure per le festività almeno dell’anno in corso".