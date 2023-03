Sud chiama Nord, Lo Giudice: "A Siracusa sosteniamo Trigilio a sindaco"

In riferimento alle dichiarazioni del responsabile dell’associazione Sicilia terra d’Amuri Salvatore Carcò, comparse oggi sull’edizione de La Sicilia nelle pagine di Siracusa, il coordinatore regionale di Sud chiama Nord Danilo Lo Giudice sottolinea che alle prossime amministrative Sud chiama Nord ha deciso di sostenere l’avvocato Roberto Trigilio e la strategia politica verrà illustrata in occasione della conferenza stampa in programma a Siracusa mercoledì 22 alle 10 al bar Drago. “Le dichiarazioni di Carcò sono del tutto personali e non rappresentano la linea di Sud chiama Nord” ribadisce Lo Giudice